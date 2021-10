Paris (AFP). Sécu: Touraine vise un déficit sous les 10 milliards d'euros en 2016

La ministre des Affaires sociales Marisol Touraine a annoncé jeudi viser un déficit de la Sécurité sociale (régime général et fonds de solidarité vieillesse) "sous les 10 milliards d'euros" en 2016, en amélioration de 3 milliards par rapport à 2015. "L'objectif, pour l'année prochaine, c'est d'aller en dessous de cette barre symbolique des 10 milliards", a-t-elle déclaré sur Europe 1, peu avant de présenter son projet de budget à la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Elle a aussi confirmé que la branche vieillesse du régime général serait "en léger excédent" pour "la première fois depuis 2004". En 2012, "quand je suis arrivée, le déficit (de la Sécu, nldr) était de 21 milliards", a rappelé la ministre."Il est un peu inférieur à 13 milliards cette année, c'est-à-dire que nous l'avons réduit de 40%", s'est-elle félicitée. Selon les dernières prévisions de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, les déficits cumulés du régime général (maladie, vieillesse, famille, accident du travail) et du FSV atteindront 12,8 milliards d'euros en 2015, soit 400 millions d'euros de moins qu'en 2014. Insistant sur la bonne forme de la branche vieillesse, Marisol Touraine a estimé qu'elle était liée aux "politiques portées, (à) la réforme de 2013". "Des efforts sont demandés, ils portent des résultats", a-t-elle dit, voulant "rassurer" les Français sur la "capacité" du gouvernement à "garantir les retraites". Interrogée sur le déficit de la branche maladie, qui se creuserait encore, à -7,4 milliards en 2015, la ministre a assuré que des "efforts importants" seraient réalisés par "tout le système de santé" mais "pas par les Français". "Depuis 2012, j'ai une ligne de conduite: pas de déremboursement, pas de franchise supplémentaire", a-t-elle rappelé. Accompagnée du secrétaire d'Etat au Budget Christian Eckert, Marisol Touraine dévoilera à la mi-journée son projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et des pistes pour faire économiser 3,4 milliards d'euros à l'assurance maladie.

