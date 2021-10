Baseball : une finale à suspense pour les Huskies de Rouen

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, les Huskies de Rouen ont affronté Montpellier pour le compte de la finale des championnats Élite de baseball. Dans le premier match, c'est Montpellier qui domine et s'impose sur le score de 4-0. Mais dans le second, les Rouennais se réveillent et remportent la victoire 0-3.

Les compteurs sont donc remis à zéro. Les deux équipes se départageront donc le week-end du 26 et 27 septembre, avec la réception des Barracudas de Montpellier par les Huskies de Rouen.

Le match 3 aura lieu samedi 26 septembre à 16h. La dernière rencontre est programmée le dimanche 27 à 11h. En cas de nouvelle égalité, il faudra passer par un ultime match au suspense insoutenable, le dimanche 27 septembre à 14h. Espérons que les Huskies n'aient pas besoin d'ena passer par là.