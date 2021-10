Villeneuve-d'Ascq (AFP). Euro de basket: la reconquista espagnole

Détrônée en 2013, l'Espagne a reconquis son titre de championne d'Europe de basket en écrasant la Lituanie 80 à 63 dans une finale sans suspense, dimanche à Villeneuve-d'Ascq, un exploit inespéré en début de tournoi pour cette équipe arrivée très diminuée. Marc Gasol, Navarro, Rubio, Calderon, le jeune Abrines, il y avait de quoi faire un beau cinq majeur avec tous les joueurs dont l'Espagne a dû se passer. Mais en s'appuyant sur quelques piliers, le pivot Pau Gasol bien sûr, mais aussi les deux Sergio, Rodriguez et Llull, excellents à la mène, et le jeune intérieur d'origine monténégrine Nikola Mirotic parfois, elle a renversé tous les obstacles pour enlever sa troisième médaille d'or à l'Euro après 2009 et 2011. La Lituanie n'a pas été l'obstacle le plus difficile à franchir. Les Baltes, peut-être étonnés eux-mêmes d'être arrivés aussi loin avec un groupe également diminué, ont été victimes du syndrome du finaliste surprise. Crispés en défense, maladroits, ils ont laissé s'envoler leurs espoirs dès les premières minutes. Avec Pau Gasol égal à lui-même, c'est-à-dire presque inarrêtable (25 points, 12 rebonds), et un Rudy Fernandez soudain retrouvé (11 points), mais qui allait devoir sortir définitivement en deuxième mi-temps après un choc avec Jankunas, les Espagnols ont rapidement creusé un écart (15-4, 5e minute) que les Lituaniens n'ont jamais pu combler. - Gasol MVP à 35 ans - Ils sont bien revenus à huit points à la mi-temps (41-33), mais les Ibériques, plus adroits (50% de réussite contre 35%), ont refait le trou après le retour des vestiaires et n'ont plus été inquiétés. En début de tournoi, ils avaient eu des dfficultés bien plus sérieuses. Battus par la Serbie et l'Italie, soit les deux équipes que les Lituaniens ont sorties en quart et en demie, ils n'ont échappé à l'élimination au premier tour que d'un point face à l'Allemagne, dans le dernier match du groupe dit "de la mort". Un panier de plus ou de moins et les doubles vice-champions olympiques sortants (2008, 2012) n'allaient pas à Rio. Ce titre, le quatrième du basket espagnol sur la scène internationale avec le Mondial-2006, est un triomphe personnel pour Pau Gasol. A 35 ans, le pivot des Chicaco Bulls, MVP (meilleur joueur) et meilleur marqueur (25,6 points de moyenne) du tournoi, a pesé de tout son poids dans les moments importants, particulièrement en demi-finale contre la France (40 points). En finale, le Catalan a donné une leçon au jeune pivot Jonas Valanciunas, son cadet de douze ans et adversaire en NBA, complètement éclipsé (10 points). La victoire est savoureuse aussi pour l'entraîneur Sergio Scariolo. Cet Italien, l'homme des succès de 2009 et 2011, avait été rappelé à la tête de la sélection après le fiasco du Mondial-2014, où l'Espagne, avec toutes ses stars, avait perdu dès les quarts de finale contre la France devant son public. Il ne lui a fallu qu'un tournoi pour renouer avec le succès. Pour la Lituanie, c'est un deuxième échec d'affilée en finale de l'Euro après la défaite de 2013 contre les Français. Mais cette médaille d'argent se situe bien au-delà de leurs espérances initiales et les envoie directement aux jeux Olympiques, pour la septième fois d'affilée. Classement finale de l'Euro-2015 messieurs de basket: 1. Espagne 2. Lituanie 3. France 4. Serbie 5. Grèce . Italie 7. République tchèque

