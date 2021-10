Prague (AFP). Manifestations pro-réfugiés samedi à travers l'Europe, nouveaux records de migrants

Des rassemblements sont prévus samedi en Europe en faveur de l'accueil des réfugiés, dont l'afflux atteint de nouveaux records, alors que plusieurs pays du continent ont affiché la veille leur opposition aux quotas obligatoires prônés par Berlin et Bruxelles. Des manifestations devraient réunir des dizaines de milliers de personnes à Londres, Berlin, Madrid et plusieurs autres villes d'Europe, où les réfugiés, outre un voyage souvent dangereux, arrivent parfois dans des conditions déplorables, comme en Hongrie. Quelques manifestations contre l'accueil des infortunés ont également été annoncées, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. Le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier s'est rendu vendredi à Prague pour tenter de convaincre les pays du groupe de Visegrad (Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie), sans réussir à rapprocher les points de vue. Il a réitéré le "besoin de solidarité européenne" face à la crise actuelle, "peut-être le plus grand défi de l'histoire de l'UE". Mais le chef de la diplomatie tchèque, Lubomir Zaoralek, a martelé que les pays "doivent avoir le contrôle sur le nombre de réfugiés qu'ils sont prêts à accepter" - une position déjà défendue jeudi par la Roumanie, rejointe par le Danemark. Berlin, prête à accueillir jusqu'à 800.000 réfugiés cette année, pourrait en recevoir 40.000 rien que ce week-end, selon M. Steinmeier. Soit le quart des 160.000 arrivants que la Commission européenne souhaite répartir dès la semaine prochaine à travers l'UE. - Pour 'survivre' - Si les Européens ne surmontent pas leurs divisions lors d'une réunion des ministres de l'Intérieur lundi à Bruxelles, un sommet des 28 au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement sera convoqué, a prévenu le président du Conseil européen, Donald Tusk. La Hongrie, partisane d'une ligne dure contre les migrants, a proposé d'intégrer aux discussions la Serbie et la Macédoine, pays submergés comme elle par l'afflux de candidats à l'exil, fuyant surtout la Syrie en guerre. Le populiste Premier ministre hongrois Viktor Orban a élaboré un plan d'aide de trois milliards d'euros pour certains pays voisins de la Syrie (Turquie, Liban et Jordanie, qui accueillent près de quatre millions de réfugiés syriens), qu'il veut exposer prochainement aux dirigeants de l'UE, selon le quotidien allemand Bild. L'Arabie saoudite, critiquée - comme d'autres pays du Golfe - pour son inaction face à la crise actuelle, a dénoncé des informations "fausses et trompeuses", affirmant avoir accueilli 100.000 Syriens fuyant la guerre. Les ministres des Finances de l'UE ont de leur côté demandé à la Commission d'étudier le coût de cette crise, qui risque de peser sur les budgets européen et nationaux. Plus de 430.000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée depuis janvier, et près de 2.748 y ont péri ou disparu, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Près de 310.000 d'entre eux sont arrivés en Grèce, et 121.000 en Italie. 2.166 sont arrivés en Espagne et 100 à Malte. Entre jeudi et vendredi, un record de 7.600 migrants sont entrés en 12 heures en Macédoine, a indiqué l'ONU. Plus au nord, à Presevo, en territoire serbe, des centaines de migrants attendaient aussi les documents leur permettant de poursuivre leur voyage vers la Hongrie, porte d'entrée dans l'Union européenne. "Le seul but de cet exode c'est de survivre", explique Wahid Rashid, 37 ans, en tentant tant bien que mal de sécher son passeport, trempé par les pluies de la nuit, au-dessus d'un feu de bois improvisé. Budapest espère bloquer leur passage dès le 15 septembre grâce à une double clôture de fils de fer barbelés à la frontière serbe, et a annoncé avoir déployé 3.800 soldats dans la zone pour en accélérer la construction par des prisonniers réquisitionnés.

