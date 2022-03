Nathalie Goulet : ASSEZ ! La France doit accueillir 200.000 syriens et irakiens

Des milliers d'êtres humains meurent sous nos yeux chaque jour. Problème politique, problème social, problème économique, problème européen. Nulle solution, explique-t-elle, évoquant Bernard Kouchner qui veut les trier, ce qui la renvoie brutalement à mon histoire de petite fille d'apatrides, déportés, jetés dans des trains bondés par la police française, après une rafle au petit matin du 16 juillet 1942.

Depuis des mois, Nathalie Goulet explique qu'elle interpelle le président des maires de France M.Baroin pour qu'il ouvre un débat, mais qu'elle est résignée à son impuissance.

L'Europe qui ne peut rien faire d'autre que de la réunionnite

Nathalie Goulet de poursuivre: Après la guerre, il était facile de dire "je ne savais pas"; Facile aujourd'hui de célébrer la journée des Justes ou celle de la Shoah; Si facile de faire un beau et émouvant discours sur le devoir de mémoire, avant d'interroger : où sont nos consciences?

C'est au nom de cette mémoire, au nom de tous les miens, au nom des victimes des génocides de l'histoire: Juifs, Arméniens, Cambodgiens, Yougoslaves, Rwandais, et des victimes musulmanes ou pas de Daesh, que je crie de toute mes forces: ASSEZ! écrit encore la sénatrice ornaise, qui évoque le silence de l'État français, le silence des institutions, comme des Églises, du CRIF, du CFCM. Où sont les Wiesel, les Kouchner, sacs de riz au dos, les BHL si prompt à éveiller le HCR ou l'ONU. Où sont nos consciences?

Sauver une vie n'est-ce pas sauver l'humanité toute entière? Révoltons-nous!

Selon la parlementaire ornaise, la France doit accueillir 200.000 Syriens et Irakiens! Elle argumente: Face au silence assourdissant du Chef de l'État François Hollande, et de ses homologues européens; au silence des élus de tous bords, au silence du gouvernement, au silence de la France, au silence atterré et atterrant de chacun d'entre nous: Révoltons-nous!

Nathalie Goulet fait aussi allusion au tweet de Manuel Valls : je refuse de rester à apaiser ma conscience en 140 signes dérisoires.

Et la sénatrice de conclure : je lance aujourd'hui un appel pour recueillir les propositions d'accueils de réfugiés syriens et tenter quelque chose.

Sa pétition est à retrouver sur Change.org à cette adresse : http://chn.ge/1JEMc4q