Paris (AFP). Arbitrage Tapie: audition de Claude Guéant suspendue, à nouveau convoqué mi-octobre

L'audition de l'ancien secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant, entendu pour s'expliquer sur son rôle dans l'arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, a été suspendue mercredi soir et reprendra le 14 octobre, a indiqué son avocat Philippe Bouchez El-Ghozi. "Aucune mise en examen n'a été décidée à ce stade", a précisé l'avocat. Âgé de 70 ans, l'ex-ministre de l'Intérieur et ancien bras droit de Nicolas Sarkozy était entendu depuis mercredi matin au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Les juges d'instruction sont convaincus que la sentence arbitrale ayant octroyé 403 millions d'euros en juillet 2008 à Bernard Tapie pour régler son litige avec le Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas dans les années 90 est le fruit d'un simulacre organisé avec l'aval de l'Elysée. Et ils soupçonnent l'ancien tout puissant secrétaire général de l'Elysée d'avoir eu un rôle actif dans cette affaire. "Mon client avait le souci constant de se tenir informé dans ce dossier qui comportait des risques majeurs car cela concernait des fonds publics", a expliqué Me Philippe Bouchez El-Ghozi à l'issue de l'audition. Les juges s'intéressent notamment aux nombreux rendez-vous organisés à l'Elysée avec Bernard Tapie en 2007 et 2008. Ils cherchent aussi à savoir si Claude Guéant, aujourd'hui avocat au barreau de Paris, a été sollicité pour que le fruit de l'arbitrage soit soumis à une fiscalité indulgente et s'il a pu jouer un rôle dans la décision du gouvernement de ne pas contester la sentence, malgré la polémique qu'elle avait suscitée. - Mise en examen requise - En février, la cour d'appel de Paris a décidé d'annuler l'arbitrage et de rejuger le litige. Une audience doit se tenir le 29 septembre. Dans ce dossier, le parquet a demandé la mise en examen de Claude Guéant pour "complicité de détournement de fonds publics par un particulier", en l'espèce Bernard Tapie, dans un avis rendu le 22 juin. Le ministère public estime que l'enquête a mis au jour "l'existence de consignes ou d'instructions émanant des services de la présidence de la République" sous Nicolas Sarkozy, "systématiquement favorables aux intérêts de Bernard Tapie ou conformes aux souhaits exprimés par ce dernier". A notamment été mis en exergue le rôle de l'ex-secrétaire général de l'Elysée "dans la surveillance et le suivi de chacune des phases du règlement du contentieux entre Bernard Tapie et le CDR", structure chargée de gérer le passif du Crédit Lyonnais, selon le parquet. Une éventuelle mise en examen de l'ancien homme fort de la Sarkozie renforcerait la dimension politique de l'affaire Tapie. L'ex-ministre de l'Economie, Christine Lagarde, aujourd'hui patronne du FMI, a déjà été mise en examen pour "négligence" dans ce dossier. Bernard Tapie, son avocat Maurice Lantourne, un des trois juges-arbitres, Pierre Estoup, Stéphane Richard, ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy, ainsi que les anciens patrons des structures chargées de gérer le passif du Lyonnais, le CDR et l'EPFR, sont également mis en examen notamment pour "escroquerie en bande organisée". Stéphane Richard, actuel PDG d'Orange, a expliqué durant l'enquête que son "interlocuteur à l'Elysée sur ce dossier (avait) été M. Guéant", "apparu dès le départ très impliqué dans cette affaire". Les ennuis judiciaires s'accumulent pour Claude Guéant. Déjà mis en examen dans l'affaire de la vente de ses tableaux flamands, il sera jugé à partir du 28 septembre en correctionnelle pour les primes en liquide touchées quand il était directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur.

