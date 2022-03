Paris (AFP). Myriam El Khomri succède à François Rebsamen au ministère du Travail

La secrétaire d'Etat chargée de la politique de la Ville, Myriam El Khomri, a été nommée au ministère du Travail pour succéder à François Rebsamen, a-t-on appris mercredi auprès de l'Elysée. "Le président de la République, sur proposition du Premier ministre, a mis fin aux fonctions de François Rebsamen et nommé Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social", a-t-on déclaré de même source. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports Patrick Kanner reprend la responsabilité des fonctions occupées jusqu'à présent par Myriam El Khomri sur la Ville. La nomination de la benjamine du gouvernement, âgée de 37 ans, au ministère du Travail constitue une surprise, son nom n'ayant jamais été avancé parmi les candidats possibles. François Rebsamen était démissionnaire après avoir retrouvé son fauteuil de maire de Dijon suite au décès brutal d'Alain Millot le 27 juillet. Myriam El Khomri aura la lourde tâche de tenter d'inverser la courbe ascendante du chômage, un engagement du chef de l'Etat qui en a fait la condition sine qua non de sa candidature à un second mandat. Parmi les noms régulièrement cités figuraient ceux de Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée, et du député PS des Hauts-de-Seine et proche de Martine Aubry Jean-Marc Germain. Plusieurs membres du gouvernement avaient également été évoqués: Emmanuel Macron (Economie), Stéphane Le Foll (Agriculture) et Alain Vidalies (Transports).

