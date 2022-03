Portbail : le port désenvasé avant l'été prochain

Le message des plaisanciers semble avoir été entendu. Le port de Portbail devrait être débarrassé de la vase et du sable qui s'accumulent sous les coques des bateaux, d'ici la saison de plaisance 2016.

Le comité de défense des usagers du port de Portbail a rencontré mercredi 26 août la directrice de la Société Publique Locale du port. A ses côtés, les conseillers départementaux de Portbail, François Rousseau et Frédérique Boury, mais aussi le vice-président en charge des infrastructures, Jean Morin. Le maire Guy Cholot et l'un de ses adjoints ont également participé à la rencontre.

Le département et la commune se sont dit prêts à lancer des travaux, estimés entre 450 et 500.000 euros. Les opérations de désensablement et de désenvasement devraient se dérouler au premier trimestre 2016. Le comité de défense et les élus devraient se revoir en septembre. L'association espère alors obtenir un engagement écrit.