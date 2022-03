Deux gérants d'un camping de Thury-Harcourt sur TF1

Christine et Thierry, 52 ans, participent du lundi 7 au vendredi 11 septembre à l'émission de TF1 "Bienvenue au camping". Anciens pizzaïolos, ils ont repris le camping en pleine nature il y a tout juste un an. "Dans leur camping, le couple se répartit les rôles, raconte la chaîne : Christine est à l’accueil, aux réservations et aide en salle au restaurant. Thierry, lui, se charge spécifiquement du restaurant".



Les deux affronteront trois autres duos de candidats toute la semaine et recevront leurs adversaires à l'occasion d'une émission diffusée le 9 septembre à 18h. Les résultats de la semaine seront dévoilés le vendredi 11. À la clé, la possibilité pour les gagnants de remporter 3 000 euros.