Paris (AFP). François Rebsamen démissionne à l'issue du Conseil des ministres

Le ministre du Travail François Rebsamen a remis sa démission à François Hollande et celle-ci sera "effective dans les jours qui viendront", a indiqué le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, à l'issue du Conseil des ministres. Lors du Conseil des ministres de rentrée, le président François Hollande a annoncé que M. Rebsamen "avait donné sa démission" et qu'elle "serait effective dans les jours qui viendront", a déclaré M. Le Foll en faisant le compte-rendu de la réunion à la presse. "Son successeur sera nommé au moment où M. Rebsamen quittera de manière effective ses fonctions", a-t-il précisé. M. Rebsamen a indiqué de son côté à sa sortie du Conseil des ministres qu'il resterait dans ses fonctions "le temps de préparer les dossiers, la transmission de ce que j?ai fait pour que celui ou celle qui me succèdera arrive dans un ministère prêt à fonctionner". M. Rebsamen, qui est redevenu le 10 août maire de Dijon, après seize mois au ministère du Travail, a rappelé qu'il avait "commencé les consultations sur la préparation de la conférence sociale du 19 octobre". "Je rencontre M. (Jean-Claude) Mailly (le numéro un de FO) demain (jeudi), j?ai un débat la semaine prochaine avec M. (Laurent) Berger (le numéro un de la CFDT), tout ça dans le cadre de la préparation de la conférence sociale, donc je prépare des notes pour celui ou celle qui va me succéder, disons à la rentrée", a précisé M. Rebsamen. Interrogé sur sa succession, M. Rebsamen s'est borné à indiquer que c'était "le choix du président". M. Le Foll, lui-même cité avec d'autres parmi les possibles successeurs à M. Rebsamen, a quant à lui déclaré ne pas avoir "d?avis sur le profil idéal". "Je ne vais pas me mettre à faire des choix qui ne sont pas de ma responsabilité", a-t-il dit.

