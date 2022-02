Kos (Grèce) (AFP). Migrants: les réseaux sociaux, compagnons des Syriens dans leur voyage vers l'Europe

Quand Wael et sa famille, des Syriens, ont pris le bateau pneumatique pour la traversée nocturne entre la Turquie et l'île grecque de Kos, ils ont tout abandonné- sauf leur smartphone. "Nos téléphones et nos chargeurs sont nos biens les plus précieux dans ce voyage, plus même que la nourriture", soutient Wael, 32 ans, originaire de Homs, qui avait enveloppé le sien dans un sac plastique "pour le protéger de l'eau". Les réfugiés utilisent ainsi des groupes Facebook où les membres partagent des photos de leur périple, mais aussi numéros de téléphone de passeurs, conseils sur les trajets à suivre et estimation des dépenses nécessaires. L'application WhatsApp les aide à contacter les gardes-côtes pour se faire récupérer quand leur embarcation arrive dans les eaux territoriales grecques, alors que Viber leur permet de prévenir leur famille qu'ils sont bien arrivés. Wael, qui a fui avec sa femme et douze autres membres de sa famille -- dont trois enfants -- fait partie des près de 180.000 migrants arrivés en Grèce depuis le début de l'année, la quasi-totalité par la mer, une des plus grandes crises migratoires depuis la Seconde Guerre mondiale. A Kos, il n'est pas rare de voir des Syriens se prendre en photo avec leur smartphone sur la plage ou prendre des cafés dans des bars où ils peuvent surfer sur le net. "Nous avons pris des photos de chaque étape de notre voyage pour les envoyer à nos familles", note le cousin de Wael, Raed, 30 ans. Pour lui, les réseaux sociaux sont vitaux pour les réfugiés qui n'ont pas de moyen légal de rejoindre l'Europe. "Sur Facebook, les Syriens s'entraident en se donnant des conseils les uns aux autres", souligne Raed, qui a laissé en Syrie sa femme et sa fille de six mois, malade. Il espère pouvoir rejoindre l'Allemagne où il demandera le regroupement familial. "Il y a des conversations entières pour savoir quel pays est le plus adapté à chacun. Par exemple, en Allemagne c'est bien pour le regroupement familial. En Suède, tu obtiens des papiers immédiatement", dit-il. "Cela nous aide à avoir un objectif", ajoute Raed, qui semble tenté par les photos et articles vus sur internet à propos de Berlin, "une belle ville où les habitants ont des droits". A part le Liban, où il a vécu dans la misère avec sa famille comme réfugié pendant 18 mois, Raed n'avait jamais quitté la Syrie avant son périple à travers la Turquie et la Grèce. - "Bus-stop pour les égarés" - "Asile et immigration en Europe" ou "asile en Suède, Hollande, Norvège, Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche et Suisse", sont parmi les dizaines de groupes Facebook fréquentés par les Syriens. L'un d'eux, "Bus-stop pour les égarés", est l'un des plus populaires, avec 42.000 membres. Plusieurs Syriens présents à Kos ont raconté à l'AFP qu'ils avaient consulté cette page pour planifier leur voyage. Parmi les conversations, l'une est lancée par un utilisateur qui interpelle la communauté : "Salut tout le monde, savez-vous dans quel état allemand je dois me présenter à la police? Où obtient-on le plus vite un permis de résidence?". Un autre s'interroge : "Si j'obtiens un permis de séjour en Allemagne, est-ce que j'aurai le droit de voyager au Liban?" "Vite, vite! J'ai besoin d'un hôtel à Belgrade, quelqu'un peut-il m'en recommander un?", questionne également un autre.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire