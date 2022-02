Handball : Colombelles sur le pied de guerre

Après une saison de transition, consécutive au départ de Philippe Breysacher et à l'arrivée de Christian Le Moal au poste d'entraîneur, le club de Nationale 1 a posé cet été les premières pierres de son projet D2. Le recrutement réalisé s'inscrit en ce sens. Maëlle Tracol, demi-centre arrivée tout droit d'Octeville en deuxième division, est autant la locale de l'étape qu'un renfort majeur. Pour les étrangères Oana Amaxinesei et Vesna Tolic, il faudra peut-être faire preuve de patience. Les deux reviennent de grave blessure. Enfin, Jeanne Godey et Emma Serdarevic forment la carte jeunesse du mercato. Colombelles attaquera ses matchs amicaux dès le vendredi 21 août au Havre. Il enchaînera la semaine suivante à Noisy-le-Grand, nouvelle formation de Marie Gagez, et Aulnay-sous-Bois.