Vienne (AFP). L'Iran a transmis à l'AIEA des documents sur son activité nucléaire passée

L'Iran a transmis des documents sur son activité nucléaire passée, conformément à la "feuille de route" définie par l'accord historique du 14 juillet, a indiqué l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), chargée de vérifier le respect des engagements pris par Téhéran. "L'Iran a fourni à l'AIEA des explications écrites et des documents, comme convenu dans la feuille de route, afin de clarifier les questions passées et présentes encore en suspens concernant le programme nucléaire de l'Iran", a indiqué l'agence de l'ONU, dans un bref communiqué publié samedi. "Nous avons respecté nos engagements dans les délais fixés dans l'accord", a confirmé le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique Behrouz Kamalvandi. L'AIEA a signé en juillet avec Téhéran une "feuille de route" autorisant une enquête sur son programme nucléaire, dans le cadre de l'accord conclu entre l'Iran et six grandes puissances (Grande-Bretagne, France, Allemagne, Russie, Chine et Etats-Unis). Cet accord a pour objectif de garantir que le programme nucléaire iranien ne peut avoir de débouchés militaires, en échange d'une levée progressive des sanctions internationales imposées en 2006 et qui étouffent l'économie du pays. Téhéran, qui l'a toujours démenti, est soupçonné d'avoir mené des recherches clandestines jusqu'en 2003, et peut-être au-delà, pour un programme nucléaire militaire. La levée de ces sanctions est conditionnée aux vérifications réalisées par l'AIEA qui veut avoir accès aux scientifiques, documents et sites soupçonnés d'être liés à ces recherches, et doit rendre les résultats de son enquête le 15 décembre.

