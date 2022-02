Tokyo (AFP). Shinzo Abe: le Japon ne doit pas prédestiner ses enfants à s'excuser pour la guerre

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a exprimé vendredi ses "éternelles condoléances" pour les victimes de la guerre dans son pays et à l'étranger mais appelé à ne pas "prédestiner" les enfants et générations futures à s'excuser pour la guerre, à l'occasion des 70 ans de la reddition du Japon. "Nous ne devons pas laisser nos enfants, petits-enfants et les générations suivantes, qui n'ont rien à voir avec la guerre, être prédestinés à s'excuser", a-t-il dit dans une déclaration très attendue par les voisins asiatiques de l'archipel qui ont souffert du militarisme japonais.

