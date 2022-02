Au Havre, le fuyard sème les policiers avant d'être confondu

Les policiers à moto décident de contrôler l'automobiliste quand ils se rendent compte qu'il ne porte pas de ceinture de sécurité. Ils mettent les gyrophares. Le suspect fait mine de ralentir avant d'accélérer brutalement et de prendre la fuite.

Plusieurs habitants du quartier se mettent en travers de la route des policiers pour les empêcher de rattraper le fuyard. L'un d'eux jette même une planche de bois pour retarder leur course-poursuite. Finalement, le véhicule est retrouvé stationné avenue du Mont Lecomte, sans personne à bord.

Alors que les policiers examinent le véhicule, un homme arrive et explique que c'est sa voiture et qu'il l'a prêtée à quelqu'un. Mais les forces de l'ordre l'identifient formellement comme étant le fuyard. Ce dernier, âgé de 25 ans et habitant au Havre, se débat et tente de frapper un policier. Il est finalement maîtrisé et placé en garde à vue.