Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: au moins 47 morts, 50 blessés dans une explosion dans le nord-est

Au moins 47 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées dans une explosion mardi sur un marché dans le nord-est du Nigeria, fréquemment visé par le groupe islamiste Boko Haram, ont indiqué à l'AFP des témoins. L'explosion a touché le marché hebdomadaire du village de Sabon Gari, situé à environ 135 km au sud de Maiduguri, capitale de l'Etat de Borno, à une heure de grande affluence vers 13h15 (12h30 GMT), ont indiqué ces sources. "Nous avons reçu 47 cadavres et au moins 50 (personnes) avec des blessures transportées depuis le marché de Sabon Gari où l'explosion a eu lieu cet après-midi", a déclaré à l'AFP un infirmier à l'hôpital général de Biu, à 50 kilomètres de là. Il a expliqué que les blessures étaient pour la plupart "sérieuses" et que le bilan pouvait encore s'alourdir. "L'explosion a eu lieu à l'intérieur du marché, dans la section téléphonie mobile", a indiqué said Yuram Bura, membre d'un groupe d'autodéfense combattant Boko Haram au côté de l'armée. L'engin explosif "était caché dans un sac utilisé pour disperser des herbicides. Il a été introduit dans le marché et visiblement abandonné", a précisé M. Bura. L'explosion portait la marque de fabrique de Boko Haram, selon des témoins, le groupe islamiste ayant par le passé ciblé des stations de bus, des mosquées et des églises au cours de l'insurrection sanglante qu'il a menée depuis six ans. "Des soldats ont été déployés sur place, et le marché a été fermé", a expliqué à l'AFP Samaila Biu, un marchand local. "Suite à l'explosion, tout le monde a fui par peur de nouvelles attaques. Toutefois, des membres de groupes d'autodéfense et des volontaires se sont rendus sur place et ont pu évacuer les victimes", a-t-il poursuivi. - Plus de 800 morts en deux mois - L'attaque a eu lieu deux jours après que des membres de Boko Haram ont tué quatre personnes et en ont enlevé cinq autres au cours d'une embuscade? sur une autoroute dans la zone, selon un groupe local d'autodéfense. Des hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste ont abattu huit personnes fin juillet dans un village près de Biu. Une nouvelle vague de violences frappe le nord-est du Nigeria depuis l'investiture, le 29 mai, du président Muhammadu Buhari, qui a érigé en priorité la lutte contre les islamistes. En deux mois, plus de 800 personnes y ont été tuées. Depuis le début de l'année 2015, les victoires remportées par la coalition régionale (Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger) ont chassé les insurgés de la plupart de leurs fiefs nigérians, qui se sont repliés dans des zones très difficiles d'accès comme la forêt de Sambisa (proche du Cameroun) ou le lac Tchad. Affaiblis, les islamistes ont multiplié ces dernières semaines les attentats-suicide meurtriers au Nigeria, au Cameroun et au Tchad. Dans ce contexte, le président tchadien Idriss Deby Itno a déclaré mardi soir que Boko Haram était "décapité", ajoutant que le défi était maintenant d'"éviter les actions terroristes" dans la région du lac Tchad. - Fabrication d'armes au Nigeria -

