Moscou (AFP). Russie: la récession s'est aggravée au 2e trimestre

La récession en Russie, frappée par la chute des cours du pétrole et par les sanctions occidentales, s'est aggravée au deuxième trimestre, avec une chute du 4,6% sur un an du produit intérieur brut, selon une première estimation officielle publiée lundi. Cette évaluation du service des statistiques Rosstat marque une nette dégradation par rapport à la baisse du premier trimestre (-2,2%) et constitue une mauvaise surprise pour le gouvernement qui avait prévu une contraction de 4,4%.

