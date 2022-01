Jérusalem (AFP). Bébé palestinien brûlé vif: Moshé Yaalon dénonce un acte terroriste

L'incendie criminel provoqué par des colons israéliens qui a provoqué vendredi la mort d'un bébé palestinien dans un village de Cisjordanie occupée est un "acte terroriste", a affirmé le ministre israélien de la Défense Moshé Yaalon dans un communiqué. "Le meurtre du bébé palestinien est un acte terroriste () nous ne permettrons pas à des terroristes de porter atteinte à la vie de Palestiniens", a ajouté le ministre après l'incendie d'une maison dans le village de Doma près de Naplouse, qui a provoqué la mort d'un bébé d'un an et demi et blessés ses deux parents.

