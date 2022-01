Eoliennes offshore au large du Tréport : les opposants se font entendre

Les opposants au projet - 62 éoliennes de 210m de hauteur installées à 15km de la côte allant de Dieppe au Tréport et d'une puissance de 8MW (production électrique pour 850 000 personnes) - ont fait entendre leur voix lors de la dernière réunion de consultation en Picardie, à laquelle ont assisté près de 200 personnes.

Le maire de Mers-les-Bains, où s'est déroulée cette réunion, également président du syndicat mixte Baie de Somme réunissant 18 communes du littoral concernées par ce projet, a mis en avant le refus de la ville, du département et du syndicat à cette implantation d'éoliennes. Dans ce bras de fer, ces élus sont soutenus par les pêcheurs, ardents opposants à l'éolien en mer et qui craignent que cette zone ne soit plus "pêchable".

Face à eux, le président de la Région Haute-Normandie Nicolas Mayer-Rossignol (PS) et la ville du Havre (Les Républicains) qui mettent en avant la création possible de 2000 emplois grâce à ce parc éolien et l'émergence d'une nouvelle filière industrielle d'avenir.

Avec AFP.