Damas (AFP). Syrie: Assad décrète une amnistie générale pour les déserteurs

Le président syrien Bachar al-Assad a décrété samedi une amnistie générale pour les déserteurs et tous ceux qui ont refusé de faire leur service militaire dans le pays en guerre, rapporte l'agence officielle Sana. C'est la deuxième fois en un plus d'un an que M. Assad décrète une telle amnistie, qui s'applique à condition que les déserteurs se rendent dans un délai d'un mois s'ils sont à l'intérieur du pays et de deux mois s'ils se trouvent à l'étranger.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire