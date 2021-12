Paris (AFP). 14 juillet: François Hollande sur les Champs pour le début des festivités

Le chef de l'Etat, François Hollande, est arrivé mardi sur les Champs-Elysées pour présider les célébrations du 14 juillet, dont le traditionnel défilé militaire qui mobilisera 3.500 soldats, 55 avions, 31 hélicoptères et 208 véhicules. François Hollande a été accueilli avenue de Friedland, en haut des Champs, à 10H10 sous le soleil par le chef d'état-major des Armées, le général Pierre de Villiers, et le gouverneur militaire de Paris, le général Hervé Charpentier, pour une revue des troupes. Le président et chef des armées devait descendre ensuite les Champs dans son command-car jusqu'à la place de la Concorde, où il sera accueilli par le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, avant d'assister au défilé de la tribune officielle. Ce défilé "post-Charlie" rend hommage cette année à toutes les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme sur le territoire national, des unités d'élite de la police et de la gendarmerie (RAID, BRI, GIGN) aux 7.000 soldats de l'opération Sentinelle. Après une animation d'ouverture, dédiée à l'Ordre de la Libération pour le 70 anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale, le défilé proprement dit débutera à 10H45 avec le passage de la patrouille de France et des avions de chasse Rafale, qui célèbrent cette année leurs premiers succès à l'exportation. Les Mexicains, à l'honneur de cette édition 2015, ouvriront ensuite le défilé à pied, suivis des hommes du RAID, des BRI, du GIGN et de Sentinelle, des écoles et d'un détachement de la force Barkhane, plus gros déploiement militaire français à l'étranger (3.000 hommes sur cinq pays du Sahel). Les pionniers de la Légion étrangère fermeront comme chaque année le défilé des troupes à pied, avec leur pas plus lent, leur hache et leur tablier, symboles des sapeurs qui ouvraient les brèches lors des campagnes militaires. Suivront les hélicoptères, les troupes motorisées et la cavalerie de la Garde Républicaine avant une animation finale, avec saut de parachutistes devant la tribune officielle. Symbole de la cohésion sociale prônée par le chef de l'Etat après les attentats de janvier, 26 jeunes volontaires du Service civique - qui permet de s'engager de 6 mois à un an dans des actions d'intérêt général - participeront également à cette animation finale.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire