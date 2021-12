Sortir ce vendredi en Normandie:

Le Tour de France traverse la Normandie aujourd'hui, rendez-vous à Camembert, Vimoutiers, Argentan ou encore Bagnoles de l'Orne. Suivez ce passage en direct sur Tendance Ouest entre 12h et 15h.

Le Festival Récidives commence aujourd'hui à Dives-sur-Mer. Un Festival autour des marionnettes et qui fête sa 30ème édition cette année. Rendez-vous jusqu'à mardi à Dives-sur-Mer pour en profiter. Infos sur CRéAM

Les commerçants de St Lô débute leur braderie, dans les principales rues du centre ville.



Demain, c'est la 2ème édition de la fête communale de Mardilly. Un vide-grenier sera organisé ainsi qu'un repas et une tombola avec de nombreux lots à remporter : camescope numérique et appareil photo. Il y aura aussi des jeux pour les enfants. Rendez-vous à la Mairie de Mardilly ce samedi.



Trottez tout l'été avec les Nocturnes de l'Hippodrome de Graignes. Ce samedi, des courses ont lieu à partir de 19h. Venez profiter du restaurant panoramique et de l'ambiance des courses de trot. Retrouvez le programme complet de l'été sur Hippodrome de Graignes