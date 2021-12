Vienne (AFP). Iran/nucléaire: les négociations vont continuer dans les prochains jours

Les négociations nucléaires entre les pays du groupe 5+1 et l'Iran vont continuer dans "les prochains jours", a déclaré mardi la chef de la diplomatie de l'UE, alors qu'un officiel iranien a réagi en affirmant que son pays n'avait pas de "date butoir". "Nous continuons les discussions au cours des prochains jours" après le 7 juillet, date à laquelle était censée se conclure la négociation, a déclaré Mme Mogherini devant la presse. "Nous n'avons pas de date butoir", a déclaré immédiatement après un responsable proche de la délégation iranienne. "Nous continuons les négociations au cours des prochaines heures, vous allez voir certains ministres partir, mais ils sont prêts à revenir dans les prochaines heures ou les prochains jours", a ajouté Mme Mogherini, alors que tous les chefs de la diplomatie étaient depuis lundi à Vienne. "Nous avons une fenêtre, c'est difficile mais nous savons tous que nous avons une grande responsabilité que nous ne pouvons rater", a ajouté Mme Mogherini. "Nous travaillons encore très durement pour finaliser un accord. Nous allons de l'avant", a-t-elle dit encore. Après onze jours de négociations acharnées dans la capitale autrichienne, les tractations entre l'Iran et les grandes puissances (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Russie, Chine, France et Allemagne) butent toujours sur des questions "décisives".

