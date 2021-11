Michel Vaillant invité d'honneur de la Fête de l'ACO au Mans

L'invité spécial de cette 2e édition sera donc Michel vaillant. Le personnage, créé en 1957 par le dessinateur Jean Graton, sera au coeur de plusieurs expositions et d'une séance de dédicaces de ses auteurs et dessinateurs.

Michel Vaillant connait bien Le Mans, pour y avoir déjà couru dans sa longue carrière de personnage de BD. Mais en 2002, c'est une véritable "Vaillante" qui a pris le départ des 24 Heures du Mans, à l'occasion du tournage du film "Michel Vaillant" sorti un an plus tard.

Dans les coulisses de la course automobile

Le public sera surtout invité à découvrir les coulisses du circuit où se déroulent de nombreuses manifestations sportives et d'où est donné chaque année le départ des 24 Heures du Mans. Les visiteurs pourront notamment visiter les stands pour y découvrir l'organisation d'une écurie, mais aussi participer à des baptêmes de piste pour se mettre quelques minutes (un peu) dans la peau d'un pilote.

Enfin, Porsche, qui possède le record du nombre de victoires dans la célèbre épreuve d'endurance mancelle, a choisi la Fête de l'ACO pour ouvrir pour la première fois au public les portes de son nouveau Porsche Experience Center, 3.000m2 dédiés à l'histoire de la marque et à la technologie qu'elle développe année après année. Ce lieu comprend notamment un showroom avec des modèles récents, tant de route que de compétition.

Cette Fête de l'ACO va également être le théâtre d'une dizaine de compétitions tant en auto (LM Story, Trophée Porsche, etc.) qu'en moto (Challenge Protwin…) et même en karting (Les 24 heures karting…). Une grande parade, des activités pour les enfants, un espace cinéma de plein air et un feu d'artifice sont également au programme des festivités.