Concours d'état et concours d'élégance : voitures et pilotes se mesurent pour l'excellence

Exposées l'après-midi, les belles cylindrées sont inspectées par un jury en bonne et due forme et dans les moindres détails. Des prix doivent être décernés aux plus belles voitures et à la qualité de leur pointilleuse restauration de l'extérieur comme de l'intérieur. Le lendemain entre 15h et 17h, le concours d'élégance remet les véhicules dans leur contexte d'époque. Les plus beaux d'entre eux défileront sur le tapis rouge devant le jury et face aux tribunes de l'hippodrome de Caen, accompagnés de leurs équipages en costumes. Des personnages qui prennent leurs rôles très à cœur (en photo). Véritable moment fort du Rétro-festival, le concours d'élégance se fera cette année au rythme des musiques de film. Le trophée Tendance Ouest sera remis aux meilleurs de ces deux compétitions d'excellence.