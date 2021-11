Canicule semaine prochaine : la Direction générale de la santé mobilisée

Comme chaque année, précise la Direction générale de la santé, le niveau 1 de veille saisonnière du Plan national canicule (PNC) – qui compte quatre niveaux – a été déclenché le 1er juin. En prévision des épisodes de chaleur à venir, la Direction générale de la santé appelle à boire régulièrement de l'eau et à éviter l'alcool, à se mouiller le corps plusieurs fois par jour, à éviter de sortir aux heures les plus chaudes et à passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais.

"En amont des fortes chaleurs, les personnes fragiles peuvent par ailleurs, en lien avec leur entourage, prévoir le matériel nécessaire pour lutter contre la chaleur : brumisateur, ventilateur, faire une liste des lieux climatisés (ou frais) où se rafraîchir près de chez elles : grande surface, commerce, cinéma, musée… Ne pas hésiter à demander conseil à leur médecin traitant, tout particulièrement en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple)".