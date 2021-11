Bruxelles (AFP). Grèce: nouvelles négociations marathon - EN DIRECT

13:15 GMT - Une source du gouvernement grec à Athènes a parlé d'une "grande distance" entre les deux camps, à cinq jours de la date-butoir du remboursement au Fonds monétaire international (FMI) qui alimente les craintes de défaut de paiement du pays. Le déblocage d'une tranche d'un prêt en suspens depuis presque un an, de 7,2 milliards d'euros, ou à défaut un geste financier de la BCE sera nécessaire pour qu'Athènes honore cette échéance. 13:05 GMT - A son arrivée à la réunion de l'Eurogroupe, le ministre allemand Wolfgang Schäuble a estimé que les "les Grecs ont plutôt fait des pas en arrière" dans les dernières négociations. Mais peu après, le commissaire européen Pierre Moscovici, a, lui, estimé que "les points de vue se (rapprochaient)", à l'issue de plusieurs heures de négociations la nuit dernière. Le Français qui twittait ce matin, "quand il y a une volonté, il y a un chemin", fait figure d'optimiste dans ce dossier, en multipliant les déclarations pleines de confiance. 13:04 GMT - Pour le président du Conseil européen, Donald Tusk, "c'est sûr qu'il faudra encore de nombreuses d'heures" pour parvenir à un accord entre Athènes et ses créanciers. "Mais j'ai le sentiment que, contrairement aux tragédies de Sophocle, cette histoire grecque aura un happy end", dit-il avant le sommet des 28. 12:46 GMT - EN DIRECT - La Grèce et ses créanciers n'ont toujours pas trouvé d'accord, à cinq jours d'un possible défaut de paiement du pays. Ils vont présenter cet après-midi deux propositions séparées lors d'une nouvelle réunion des ministres des Finances de la zone euro, qui sera suivie d'un sommet de l'Union européenne. Il manque toujours une base d'accord entre la Grèce et les trois institutions avec lesquelles elle négocie - la Commission européenne, le FMI et la BCE - pour obtenir de l'argent frais en échange d'engagements de réformes et de coupes budgétaires. Pour le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, le pays et ses créanciers, au lieu de s'être rapprochés, sont "encore plus éloignés" qu'avant. Les principaux points d'achoppement sont toujours le champ d'application de la TVA et l'épineuse question des retraites. Les chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus à Bruxelles à partir de 14H00 GMT pour un sommet , consacré officiellement au sort des migrants qui affluent de plus en plus nombreux en Europe, et à l'avenir du Royaume-Uni dans l'UE. Mais à cinq jours de la date-butoir du 30 juin, le dossier grec a de grandes chances d'occulter ces autres sujets cruciaux pour l'Europe.

