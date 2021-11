Entre le pays d'Alençon et le Pays Mêlois, plus de 2000 coureurs ont déjà répondu présents aux 4 éditions précédentes des Foulées de la Voie Verte et pourront de nouveau en découdre sur le 10 kilomètres et le nouveau parcours du semi-marathon.

Nous avons joint Vincent Geslain, directeur du Comité départemental du tourisme par téléphone pour nous rappeler le principe et les modalités de l'évènement.

Les foulées de la voie verte édition 2015 ce dimanche 5 juillet Impossible de lire le son.

Retrouvez ici toute l'actualité et les informations nécessaires pour préparer votre venue aux Foulées de la Voie Verte – Episode 5. Rendez-vous le 5 juillet 2015 sur les lignes de départ.