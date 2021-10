"Game of Thrones" : les pirates s'arrachent son final

"Game of Thrones" restera en 2015 la série la plus piratée au monde, un titre qu'elle conserve depuis 2012. Le final de sa dernière saison en date bat actuellement des records de clics non autorisés. L'année dernière, le dernier épisode de la quatrième saison avait dû attendre 12 heures après sa mise en ligne pour atteindre les 1,5 million de téléchargements. Selon le site spécialisé, le chiffre devrait monter à dix millions dans les jours à venir.

La série de HBO demeure extrêmement populaire à travers le monde, malgré une légère baisse de ses audiences aux États-Unis. Son diffuseur dévoilera ce mardi 16 juin les audiences télévisées du final et de la cinquième saison. Pour le moment, les neuf premiers épisodes ont réuni 6,7 millions de téléspectateurs.