Vintimille (Italie) (AFP). A la frontière franco-italienne, 200 migrants face aux gendarmes

Ils réclament "la paix", "la liberté", du travail: 150 à 200 migrants, pour la plupart en provenance d'Afrique, bloqués par les autorités françaises à la frontière franco-italienne à Vintimille, demandent pacifiquement qu'on les "laisse passer" pour qu'ils puissent gagner le pays européen de leurs rêves. Après une deuxième nuit passée sur place, ils ont repris au petit matin samedi leur manifestation pacifique face à une dizaine de gendarmes français qui leur bloquent le passage vers la France, sous les yeux des touristes en voiture qui, quant à eux, continuent à traverser la frontière sans souci. Installés sur une pelouse râpée en bord de mer, ils se lavent dans la Méditerranée, font leurs besoins dans les rochers avoisinants. Parmi eux, une vingtaine de femmes et d'enfants, a constaté un journaliste de l'AFP. Beaucoup portent des pancartes sur lesquelles est écrit "We need to pass" ("Nous avons besoin de passer"), "We need freedom" ("Nous avons besoin de liberté") ou encore "Political response from European Union" ("Une réponse politique de l'UE"). Plus de 50.000 personnes ont débarqué depuis le début de l'année sur les côtes italiennes. La plupart souhaitent poursuivre leur voyage vers d'autres pays d'accueil, mais se retrouvent face à des frontières de plus en plus infranchissables. Voisines de l'Italie, la France, la Suisse et l'Autriche ont toutes bouclé leurs frontières. Seul le passage par la Slovénie reste parfois possible. "On ne peut pas laisser entrer en France des personnes en situation irrégulière et chacun mesure que l'Europe fait face à des flux migratoires exceptionnels. Cela appelle une réponse européenne forte et le ministre de l'Intérieur travaille sans relâche avec la Commission européenne et ses homologues italien et allemand", a-t-on indiqué samedi dans l'entourage du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Les contrôles "renforcés" à la frontière italienne visent à "permettre l'interpellation de passeurs" et à "éviter les troubles à l'ordre public que peut entraîner la constitution de camps en France", selon cette source. Mais les migrants de Vintimille, venus de Somalie, d'Erythrée, de Côte d'Ivoire ou du Soudan en risquant leur vie pour traverser la Méditerranée, ne comptent pas s'arrêter là. - "Nous refusons de manger" - "Nous voulons la tolérance pour rester en France", a déclaré à l'AFP un jeune homme disant se prénommer Mohamed et être né au Darfour, au Soudan, en 1992. "Au Darfour, il y a beaucoup de guerres et de violence, on massacre les gens, nous voulons la paix". "Moi, je veux aller en France, mais d'autres veulent aller en Suisse, en Allemagne ou en Grande-Bretagne", a-t-il poursuivi. "Je ferais n'importe quel travail tout de suite". Présente à Vintimille, la Croix-Rouge italienne, par la voix de son responsable local Walter Muscatello, s'est prononcée pour l'ouverture d'un "couloir humanitaire" afin de laisser passer les migrants pendant 24 heures. "Cela fait deux jours que ces personnes sont bloquées ici. Il faut trouver une solution humanitaire, acceptable et rapide", a-t-il déclaré à l'AFP. La Croix-Rouge a prévu une assistance médicale, un traducteur. Elle a aussi distribué de la nourriture avec son homologue française. Seuls les femmes et les enfants en ont profité. Les hommes, pour leur part, ont choisi de ne pas s'alimenter pour faire pression sur les autorités françaises et italiennes. "Nous refusons de manger", a confié à l'AFP Mustapha Ali, qui se présente comme étant un Soudanais de 20 ans. "Nous avons passé toute la journée ici hier en pleine chaleur, et la nuit sous la pluie et dans le froid", constate-t-il. "Si nous devons mourir ici, pas besoin de manger" Pendant les sept derniers jours, un nombre record de 1.439 migrants illégaux ont été interpellés par les autorités françaises dans cette région frontalière, a précisé vendredi le préfet du département, Adolphe Colrat. Parmi eux, 1.097 ont été réadmis en Italie. Selon M. Colrat, la "pression migratoire" à la frontière franco-italienne connaît "depuis quelques jours" un pic supérieur aux semaines records de 2014. La Commission européenne a demandé en mai aux États membres de l'UE de prendre en charge 40.000 demandeurs d'asile arrivés en Italie et en Grèce. Mais les États peinent à s'entendre sur le sujet.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire