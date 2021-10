Le documentaire consacré à Daft Punk sera diffusé le 24 juin

Le film du réalisateur Hervé-Martin Delpierre tente de résumer en une heure de temps ce qui a fait la genèse puis le succès de Daft Punk.

Le documentaire, mêlant réalité et fiction, a été enrichi d'images d'archives rares. De nombreuses personnalités, amis ou collègues du binôme casqué, ont également été interrogées sur leur relation avec les musiciens : Pedro Winter, Skrillex, Phar­rell Williams, Kanye West ou encore Michel Gondry ont accepté de raconter leur amitié avec les DJ français.

Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont fondé le groupe de musique électronique, il y a 22 ans. Ils ont vendu plus de 7 millions d'albums dans le monde et remporté 7 Grammy Awards.