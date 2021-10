Paris (AFP). Education: 66% des Français ont une image positive des professeurs

Plus de la moitié des Français (66%) ont une image positive des professeurs/enseignants, selon un sondage OpinionWay, publié dans Le Parisien/Aujourd'hui-en-France de samedi. "59?% des Français ont une image +plutôt positive+ et 7% +très positive+ des professeurs/enseignants, qui leur ont transmis l?amour d?une matière (59?%), le goût d?apprendre (41%), une indispensable confiance en eux (31?%), voire, pour près d?un quart, une passion qui nourrit leur vie d?adulte", détaille le journal. Ils sont 26% à avoir en revanche une image "plutôt négative" et 6% une image même "très négative" des professeurs/enseignants. Ce sondage a été effectué à l'occasion de la première Fête des profs, inspirée de manifestations implantées depuis longtemps à l?étranger, notamment dans le monde anglo-saxon. Sondage réalisé les 22 et 23 avril 2015 auprès d'un échantillon de 1.010 personnes représentatives de la population française de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

