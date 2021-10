Procès Jouanneau : "N'hésitez pas à le punir", encourage la mère de l'accusé

Après les plaidoiries des avocats d'Emmanuelle Lecerf et de Nathalie Barré, ex-conjointe et ex-femme de Sylvain Jouanneau, la mère de l'accusé a pris la parole ce jeudi 4 juin devant la cour. Elle est également partie civile dans cette affaire, tout comme son mari et leurs deux autres enfants.