Zurich (AFP). Fifa: Joseph Blatter finit par lâcher la barre

La tempête a fini par avoir raison de l'insubmersible Joseph Blatter: le patron de la Fifa a annoncé mardi qu'il renonçait à la présidence de l'instance, secouée par une série de scandales de corruption et qui devrait avoir un nouveau patron d'ici à mars 2016. M. Blatter, 79 ans, en poste depuis 1998 et pourtant réélu vendredi pour un cinquième mandat, a indiqué qu'il allait convoquer un congrès extraordinaire au cours duquel son successeur sera désigné. Au fil des ans et des affaires, le Suisse a souvent filé la métaphore du capitaine qui n'abandonne pas son navire, quelle que soit la violence des éléments contraires. Mais cette fois, c'en était trop. La mise en cause directe de son bras droit, Jérôme Valcke, N.2 de l'instance, a précipité sa démission. "Bien que les membres de la Fifa m'aient conféré ce mandat, ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football, j'entends par-là des supporters, des joueurs, des clubs et de tous ceux qui vivent, respirent et aiment le football autant que nous tous à la FIFA. C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition lors d'un Congrès électif extraordinaire", a déclaré M. Blatter en français lors d'une courte conférence de presse. Très rapidement, Michel Platini, président de l'UEFA et ennemi déclaré de Blatter, a fait part de sa satisfaction. "C?était une décision difficile, une décision courageuse, et la bonne décision", a dit le Français, dont le nom va inévitablement resurgir comme possible futur président. - Valcke mis en cause - Le départ annoncé de celui que l'on pensait insubmersible a par ailleurs provoqué nombre de réactions, très largement positives. "C'est une excellente nouvelle" et "une belle après-midi", a ainsi jugé le président de la fédération anglaise (FA) Greg Dyke. "Bonne nouvelle" aussi pour le Néerlandais Michael Van Praag, un temps candidat pour le scrutin de vendredi dernier, lors duquel Blatter avait obtenu un cinquième mandat face au prince jordanien Ali Bin Hussein. L'équipe de celui-ci a d'ailleurs assuré qu'il était "prêt à prendre la tête de la Fifa à tout moment, si on lui demande". De son côté, le Portugais Luis Figo, lui aussi un temps prétendant à la succession de Blatter, a salué "un bon jour pour la Fifa et le football. Le changement arrive enfin". Plusieurs sponsors de la Fifa --Coca-Cola, Adidas, Visa et McDonald's-- ont également salué "un pas dans la bonne direction" pour restaurer une confiance ébranlée. Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a quant à lui dit "respecter" la décision de Sepp Blatter, se félicitant des "réformes nécessaires" que le Suisse dit vouloir lancer d'ici à son départ. En attendant ce congrès extraordinaire, M. Blatter se dit en tous cas "libre des contraintes qu'impose inévitablement une élection" et "en mesure de se concentrer sur la mise en ?uvre des ambitieuses et profondes réformes qui transcenderont nos premiers efforts en la matière". Domenico Scala, le président du comité d'audit et de conformité de la Fifa, a précisé que ce congrès extraordinaire se tiendrait entre décembre 2015 et mars 2016. Le prochain congrès ordinaire était prévu au Mexique en mai 2016, une date jugée trop lointaine par Blatter. La démission du Suisse intervient quelques heures à peine après de nouvelles accusations du New York Times visant cette fois le Français Jérôme Valcke, secrétaire général de la Fifa et bras droit du président. Le quotidien américain a accusé Valcke d'être le responsable d'un virement de 10 millions de dollars sur des comptes gérés par l'ancien vice-président de l'organisation Jack Warner, mis en cause par la justice américaine dans un scandale de corruption. Dans un communiqué mardi matin, la Fifa avait tenté de dégonfler ces accusations en affirmant que Valcke n'était en rien en cause dans ce virement et qu'il ne s'agissait que d'un projet d'aide à la diaspora africaine dans les Caraïbes, au nom de l'Afrique du Sud. Mais la dernière réplique du tremblement de terre de mercredi dernier a donc été la plus terrible. Ce jour-là, tout avait commencé vers six heures du matin, lorsque des policiers suisses opérant à la demande des autorités américaines se sont présentés à l'hôtel de Zurich où étaient logés les principaux dirigeants de la Fifa, pour y interpeller sept d'entre eux.

