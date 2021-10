New York (AFP). Fifa: les 14 inculpations de New York ne sont qu'un début selon le procureur

Les 14 inculpations annoncées à New York contre des responsables et partenaires de la Fifa ne sont "que le début de notre effort" a déclaré mardi le procureur fédéral de Brooklyn Kelly Currie. "C'est le début de notre effort, pas la fin", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse durant laquelle la ministre américaine de la justice Loretta Lynch a accusé ces inculpés d'avoir "corrompu les affaires du football mondial pour servir leurs intérêts et pour s'enrichir personnellement". La ministre a ajouté que la prochaine étape dans ce dossier était une demande d'extradition des accusés vers les Etats-Unis pour y être jugés. "C'est la Coupe du monde de la fraude. Aujourd'hui nous avons sorti le carton rouge", a lancé Richard Weber, un responsable du fisc américain. Neuf élus de la Fifa et cinq partenaires de l'instance mondiale du football ont été inculpés mercredi de corruption, racket et blanchiment à New York, accusés d'avoir reçu ou distribué plus de 150 millions de dollars depuis 1991, pour les droits de diffusion de tournois internationaux. Sept d'entre eux ont été arrêtés à Zurich, ville où siège la Fifa, et où doit être organisée vendredi l'élection du président de la Fifa. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Les membres de la Fifa inculpés sont Jeffrey Webb, vice-président de la Fifa et président de la Concacaf (Confédération de football d'Amérique du nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes); Eduardo Li, membre des comités exécutifs de la Fifa et de la Concacaf; Julio Rocha, chargé du développement à la Fifa; Costas Takkas, attaché au cabinet du président de la Concacaf; Eugenio Figueredo, actuel vice-président de la Fifa; Rafael Esquivel, membre du comité exécutif de la Conmebol; José Maria Marin, membre du comité d'organisation de la Fifa pour les jeux Olympiques; Nicolas Leoz, ancien membre du comité exécutif de la Fifa, ainsi que Jack Warner, ancien membre du comité exécutif de la Fifa, déjà impliqué dans de nombreuses affaires de corruption Les partenaires de la Fifa inculpés sont des professionnels du marketing sportif, soupçonnés d'avoir "payé de manière systématique et accepté de payer bien au-delà de 150 millions de dollars en pots-de-vin et rétrocommissions pour obtenir de lucratifs droits médiatiques et marketing pour des tournois internationaux de football", selon les autorités judiciaires américaines. Six autres personnes avaient plaidé coupable dans ce dossier entre juillet 2013 et mai 2015, dont Charles Blazer, ancien secrétaire général de la Concacaf et ancien membre du comité exécutif de la Fifa, et deux fils de Jack Warner, a précisé la justice américaine.

