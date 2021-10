JO 2024 : Le Havre candidate pour les épreuves de voile

C'est officiel ! Dans le cadre de la future candidature de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, la ville du Havre est candidate pour accueillir les épreuves de voile.

Une candidature unique, soutenue par les régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, qui fédère les clubs sportifs, les collectivités territoriales, les entreprises et les acteurs culturels et éducatifs. "La Normandie est une Région dont le nom figure parmi les plus connus au monde, ont souligné conjointement les présidents des actuelles deux régions Normandes, Nicolas Mayer-Rossignol et Laurent Beauvais.

La Normandie est une grande terre de voile et de nautisme, amarrée à des Ports et des sites exceptionnels : Le Havre, bien sûr, mais aussi son estuaire avec Deauville, Trouville, Honfleur… Et plus largement Etretat, Fécamp, Dieppe, Caen Ouistreham, Cherbourg, Granville...

"Nos atouts sont considérables : proximité de Paris, accueil de grandes compétitions internationales comme la Solitaire du Figaro, le Tour de France à la Voile, la Transat Jacques Vabre, la Normandy Channel Race, les sites de pratique sportive comme le Centre Sportif Normand à Houlgate. Les Normands peuvent être fiers de ces richesses : nous les appelons à se mobiliser très fortement et à se faire entendre pour accueillir les JO 2024.”

Les Normands sont appelés à soutenir cette candidature en rejoignant le comité de soutien sur www.lehavre2024.fr ou en devenant supporter de la page Facebook «Le Havre – Normandie : Voile J.O 2024» www.facebook.com/lehavre2024/.