Le pilote rouennais Pierre Gasly victime d'une injustice à Monaco en GP2 Series

Qualifié en 6e ligne pour le départ de la première course, Pierre Gasly a malheureusement dû débuter depuis les stands. Le pilote rouennais a été victime d'une erreur de la direction de la course : après un départ avorté après le calage de plusieurs pilotes, la direction a désigné Pierre Gasly responsable. A tort. Ce dernier a donc dû démarrer en 26e et dernière position.

Malgré une belle remontée et une 14e place finale, le pilote de l'Equipe de France FFSA Circuit était quelque peu dépité à l'arrivée : "Que dire ? C'est une expérience que je ne souhaite à personne. C'était le pire endroit pour qu'une telle erreur s'abatte sur moi car il est bien connu qu'à Monaco, la grille décide en grande partie de la course." Les excuses de la direction de la course en fin d'étape n'y changeront rien...

Lors de la seconde course, Pierre Gasly a grapillé quelques places pour finir 10e. Trop peu pour marquer des points. Le Rouennais figure à la 12e place du classement général du championnat.