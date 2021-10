PARIS (AFP). Congrès PS: majorité absolue pour la motion menée par Cambadélis

La motion portée par Jean-Christophe Cambadélis en vue du congrès du PS en juin a recueilli la "majorité absolue", a indiqué jeudi soir à l'AFP le premier secrétaire par l'intermédiaire de la porte-parole du parti, Corinne Narassiguin. "La majorité absolue est acquise. Il est encore trop tôt pour faire des extrapolations sur les chiffres mais on a atteint l'objectif qui était d'avoir la majorité absolue", soit plus de 50%, a précisé la porte-parole. "On est assuré d'avoir la majorité absolue parce qu'il y a des sections représentatives dans certaines fédérations et cela nous permet de penser que la majorité absolue est acquise", a répété la porte-parole. Corinne Narassiguin a évalué également la participation à un peu plus de 50%, une estimation basée "sur un gros tiers des résultats". Marie-Noëlle Lienemann, qui soutenait la motion B des "frondeurs" et de l'aile gauche du PS, a reconnu également que la motion A de Jean-Christophe Cambadélis avait remporté plus de 50% et que la motion B, menée par le député Christian Paul, recueillait un score d'environ 30%, tandis que la motion D de Karine Berger, qui se démarque à la fois de Jean-Christophe Cambadélis et de Christian Paul, se situait autour de 10%.

