Rugby : le Stade Rouennais a déjà préparé son recrutement

Il ne reste plus qu'une marche à franchir pour le Stade Rouennais avant la montée effective en Fédérale 1. Si l'équipe s'impose dimanche à domicile face à Niort, la montée sera validée et une nouvelle page du club pourra s'écrire. Une page sur laquelle l'entraîneur Richard Hill a anticipé les premières lignes.

Le club veut agir vite sur le marché des transferts. "Les papiers sont déjà prêts", assure Richard Hill, qui vise des joueurs de Fédérale 1 ou de Pro D2. Rien n'est pour l'instant officiel : "Ils attendent le résultat de dimanche pour signer", continue l'entraîneur. Au total, une dizaine de joueurs est attendue "pour donner de la profondeur à l'effectif", poursuit le coach, satisfait de voir que "le projet du Stade Rouennais est connu dans la France entière". Des futures recrues pourraient être au stade Mermoz dimanche soir pour voir leurs éventuels futurs coéquipiers à l'oeuvre. Quelques joueurs pourraient quant à eux partir : on pense notamment à Alexandru Tudori, Romain Suster ou Ed Barnes.

Au-delà du mercato, le club se tourne vers son vivier interne. Une grosse dizaine de joueurs évoluant en U18 aurait, selon l'entraîenur, le potentiel pour jouer plus haut. Un savant mélange entre joueurs du cru et rugbymen venant de l'extérieur qui devra faire ses preuves l'an prochain. Le président Marc-Antoine Troletti l'annonce : "L'équipe que nous sommes en train de constituer doit nous permettre de jouer le haut du tableau et de proposer du spectacle aux spectateurs." Rendez-vous en septembre prochain pour le coup d'envoi de la saison.