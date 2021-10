Sortie cinéma : A la poursuite de demain

Un jour, elle trouve un pin's qui, lorsqu'elle le touche, la transporte dans un univers parallèle.



Troublée, elle se met en quête de cet ailleurs qui la fascine tant. Elle rencontre alors Athena, une fillette qui la met sur la piste d'un certain Frank Walker, un homme aigri qui vit reclus dans sa maison.

Au début, on ne comprend pas grand-chose à cette histoire complexe qui parle d'une autre dimension et d'un futur de rêve. Mais, très vite, on est captivé par cette histoire à tiroirs, à la fois originale, inventive et très distrayante. Sur les traces de ces deux héros, on part à la poursuite d'un demain idéalisé, émaillé d'effets spéciaux éblouissants.

Produit par les studios Disney, ce film s'inspire des archives de Walt Disney lui-même, dont on connaissait le goût immodéré pour le futur et la recherche. La cité du futur du film s'inspire d'ailleurs de Tomorrowland, cette section futuriste présente dans tous les parcs de loisirs Disneyland. Quelques touches d'humour viennent agrémenter cette histoire pleine de péripéties, telle l'apparition de "Men in Black" caricaturaux et hilarants.

Ce film très distrayant, drôle et spectaculaire ravira petits et grands… même s'ils ne comprennent pas tout de l'histoire.

À la poursuite de demain. Science-fiction américaine. De Brad Bird, avec George Clooney (Frank Walker), Hugh Laurie (David Nix), Britt Robertson (David Nix), Raffey Cassidy (Athena), Tim McGraw (Ed Newton) (2h10).