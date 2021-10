Londres (AFP). Après la victoire des conservateurs, les députés de retour à Westminster

Les députés britanniques faisaient lundi leur rentrée parlementaire, onze jours après la victoire des conservateurs du Premier ministre David Cameron aux législatives, pour une séance essentiellement destinée à l'élection de leur président, le Speaker. Les 650 élus de la Chambre des communes (à l'exception des quatre députés du Sinn Fein qui boycottent la chambre) se retrouvaient à 13H30 GMT au palais de Westminster, somptueux bâtiment au style néogothique situé au bord de la Tamise, en plein c?ur de Londres. La nouvelle assemblée sortie des urnes est dominée par le parti conservateur, qui détient la majorité absolue avec 331 sièges, soit 24 de mieux que dans le précédent parlement. Ce score a permis à David Cameron de ne pas reconduire le gouvernement de coalition qu'il avait formé avec le parti libéral démocrate (centre) après sa première élection en 2010, et lui donne les coudées franches pour mettre en ?uvre son programme. Les lib-dem ont perdu gros lors du scrutin du 7 mai, passant de 56 à huit députés. De son côté, l'opposition travailliste est réduite à 232 sièges, après en avoir perdu 26. Le Labour a essuyé en particulier un revers historique en Ecosse, son ancienne place forte, face aux nationalistes du SNP, qui, en remportant 56 des 59 sièges dévolus à la région semi-autonome, sont devenus la troisième force au Parlement. Les ex-chefs des travaillistes et des libéraux-démocrates, Ed Miliband et Nick Clegg, qui ont démissionné de leur fonction au lendemain de leurs mauvais résultats, réintègrent l'assemblée comme simples députés. Ils croiseront quelques nouveaux venus remarqués, comme le maire de Londres Boris Johnson, dont l'élection constitue une étape essentielle pour prétendre un jour à la direction du Parti conservateur. Cette première journée devait être dominée par la procédure d'élection du Speaker, présidée par le doyen de la Chambre des communes, le travailliste Gerald Kaufman. Ce dernier devait solennellement demander aux députés de se prononcer sur la reconduction de John Bercow. - Nouveau budget - Sauf surprise, le président sortant devrait retrouver ses fonctions, malgré les critiques dont il fait l'objet. Le Speaker dirige les débats parlementaires et est chargé du fonctionnement général des Communes. La tradition veut qu'il soit un arbitre impartial: il ne participe pas aux votes et rompt avec son parti avant de prendre ses fonctions. Cette désignation intervient alors que Bercow doit gérer la publication dans la presse britannique d'informations sur sa vie privée. Son épouse, Sally Bercow, a déclaré ne pas vouloir retourner vivre à la résidence du Speaker, près du "bocal" parlementaire, à qui elle a imputé les difficultés de son mariage. L'élection du Speaker est traditionnellement suivie de la prestation de serment des députés, étalée sur toute la semaine. Les choses sérieuses commenceront le 27 mai. Les députés entendront ce jour-là le programme législatif de M. Cameron, qui sera lu le 27 mai par Elizabeth II au cours du traditionnel Discours de la Reine. Ce discours qui détaille le programme législatif du nouveau gouvernement pour les cinq prochaines années est rédigé par le gouvernement mais lu par sa Majesté devant le Parlement. Les députés devraient ensuite plancher sur un budget complémentaire extraordinaire, annoncé par le ministre des Finances George Osborne pour le début juillet. Le Chancelier veut économiser 12 milliards de livres (16,5 milliards d'euros) par an dans les dépenses sociales pour atteindre l'équilibre budgétaire avant 2020.

