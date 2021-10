Paris (AFP). Régionales: Bartolone, critiqué par l'UMP, se retirera du perchoir de l'Assemblée

Le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, en butte aux critiques d'élus UMP sur son double rôle depuis sa candidature comme chef de file socialiste aux régionales en Ile-de-France, a annoncé mardi qu'il se retirerait du perchoir au plus fort de la campagne. Après avoir affirmé dans la matinée que sa "seule règle de conduite" pendant la campagne électorale serait "toute la loi, rien que la loi", notamment sur le financement, le président de l'Assemblée a déclaré dans l'après-midi que, "lorsqu'on entrera dans le temps de la campagne", il demandera aux vice-présidents de le "remplacer au perchoir pendant les travaux, notamment pendant les moments où ils sont télévisés, pour assurer cette différence" de rôles. Claude Bartolone, qui préside actuellement lui-même les séances de questions au gouvernement (télévisées) ainsi que les votes solennels sur les textes de loi, est assisté de six vice-présidents (3 PS, 2 UMP et un écologiste) qui président pour leur part la plupart des autres séances. Il avait toutefois lui-même été au perchoir pendant la totalité du débat difficile sur le mariage des homosexuels en 2013. Au lendemain de l'annonce surprise, mercredi, de sa disponibilité à mener la campagne des socialistes franciliens, le quatrième personnage de l'Etat avait promis, lors d'une cérémonie dans sa résidence officielle, qu'il entretiendrait une séparation "rigide" entre ses deux casquettes et vivrait pendant quelques semaines "une schizophrénie stricte". Dans le sillage de plusieurs de ses soutiens, comme le député du Val-d'Oise Jérôme Chartier, la candidate UMP pour ces élections, Valérie Pécresse, a plaidé dimanche pour la démission du président de l'Assemblée en raison de cette campagne. Outre la nécessité pour les habitants de la région la plus riche et la plus peuplée de France d'"un candidat à 100%", l'ancienne ministre a appelé à "éviter la suspicion des mélanges des genres". "Saura-t-on quand il recevra pour remettre une légion d'honneur à l'Hôtel de Lassay des centaines de personnes autour d'un buffet s'il le fait comme président ou comme candidat", a notamment demandé cette députée des Yvelines. - "Parachute doré en politique" - Venant tour à tour en défense de M. Bartolone, des ministres ou responsables socialistes et écologistes ont martelé ces derniers jours que Mme Pécresse avait fait campagne en restant ministre, comme d'autres membres du gouvernement Fillon, mais aussi que le président de l'Assemblée est tenu par sa fonction même à une certaine neutralité. Et nombre de présidents de l'Assemblée ont fait campagne par le passé en restant au perchoir, selon l'entourage de l'élu de Seine-Saint-Denis. Le président UMP du Sénat, Gérard Larcher, également président du comité de soutien de Valérie Pécresse, a trouvé mardi "nullement incompatible" pour Claude Bartolone mais "un peu difficile" d'être candidat aux régionales, "un enjeu politique majeur", en restant président d'une assemblée, "une fonction d'arbitre". Quant au chef de file des députés UMP, Christian Jacob, il a souhaité des garanties écrites de "transparence" du président de l'Assemblée sur sa façon de mener campagne car sa candidature "pose un problème institutionnel et un problème de bon fonctionnement de notre assemblée". Mais ce député de Seine-et-Marne n'a pas exigé de démission, appelant le président de l'Assemblée à se décider au regard de "règles éthiques". "En tant que président de l?Assemblée nationale", Claude Bartolone "n?a eu de cesse de promouvoir l?éthique et la transparence de cette institution. Son travail ni partisan, ni sectaire, est salué sur tous les bancs du Palais Bourbon", a riposté par communiqué le sénateur PS francilien Luc Carvounas, proche de Manuel Valls, dénonçant "un combat démagogique". Des responsables socialistes avaient affirmé jeudi à l'AFP que "M. Bartolone a négocié (avec l'Elysée) la certitude de pouvoir rester au perchoir tout en étant candidat", mais aussi après, s'il perdait le scrutin. Invention du "parachute doré en politique", avait taclé ce week-end l'UMP Geoffroy Didier, l'un des deux porte-parole de campagne de Valérie Pécresse.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire