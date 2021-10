Katmandou (AFP). Un nouveau puissant séisme secoue le Népal

Un séisme de magnitude 7,3 suivi de puissantes répliques a secoué mardi le Népal, y tuant au moins une quarantaine de personnes, et 17 en Inde, moins de trois semaines après le tremblement de terre le plus meurtrier connu par le pays en 80 ans. Ces nouvelles secousses ont poussé les habitants, pris de panique, à courir dans les rues pour éviter l'effondrement de bâtiments fragilisés par le séisme du 25 avril, qui a provoqué la mort de plus de 8.000 personnes. La télévision népalaise a montré des images de bâtiments historiques se balançant au rythme des mouvements du sol tandis que les zones rurales ont été touchées par de nouveaux glissements de terrain. Ce nouveau séisme a tué au moins 36 personnes au Népal, selon les autorités, et 17 autres dans le nord de l'Inde, essentiellement dans l'Etat du Bihar. Le séisme, qui s'est produit à 76 km à l'est de Katmandou à 12H35 locales, était un peu moins fort que celui du 25 avril, dont la magnitude était de 7,8, selon l'institut américain de géophysique (USGS). Il a été ressenti jusqu'à New Delhi, à 1.000 km de là, où des employés ont évacué leurs bureaux. Il a également provoqué l'effondrement de bâtiments au Tibet, sous contrôle chinois. Par précaution, l'aéroport de Katmandou a été fermé quelques heures. Il sert de porte d'entrée principale à l'aide internationale dans le pays. Les secours apportent encore eau, nourriture et assistance médicale aux victimes des zones reculées les plus touchées par le séisme d'avril, qui a fait des dizaines de milliers de sans-abri. Une demi-heure après la première, une deuxième secousse, de magnitude 6,3, a fait trembler à nouveau la petite nation himalayenne, selon l'USGS. "Lors d'une catastrophe naturelle comme celle-ci, il nous faut faire face avec patience et courage", a déclaré le Premier ministre, Sushil Koirala, après une réunion d'urgence du gouvernement. - 'Cela recommence' - Les districts de Dolakha et Sindhupalchowk, parmi les plus touchés par le premier séisme, ont à nouveau payé un lourd tribut. "De nombreuses maisons se sont effondrées à Dolakha et il y a un risque que le nombre de morts dans ce district augmente", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Bam Dev Gautam. La Croix-Rouge a indiqué avoir reçu des informations faisant état de nombreuses victimes à Chautara, dans le district de Sindhupalchowk, où elle gère un hôpital de campagne. "Des dizaines de personnes sont soignées pour des blessures et plus d'une dizaine ont subi une intervention chirurgicale", a informé sa porte-parole, Nicola Jones. Selon l'ONG Save The Children, deux grands immeubles se sont effondrés dans le quartier de Balaju Nayabazar à Katmandou tandis que de grandes fissures sont apparues sur de nombreux autres. Les habitants de la capitale ont raconté la terreur qui les a saisis au moment de ce nouveau séisme. "Nous l'avons ressenti et, immédiatement, une foule immense s'est mise à courir en tous sens", a raconté Suresh Sharma, qui se trouvait alors au marché. "C'était effrayant et j'ai eu du mal à sortir", a ajouté cette femme de 63 ans. "La dernière fois, lors de l'énorme séisme, j'étais sortie en courant de ma maison, m'en sortant de justesse. J'ai eu la même impression pour celle-là. Je ne peux pas y croire, cela recommence".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire