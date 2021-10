Jakarta (AFP). Indonésie: près de 500 migrants secourus en mer

Près de 500 migrants venus de Birmanie et du Bangladesh ont été secourus en mer dimanche au large d'Aceh, province indonésienne de la pointe nord de l'île de Sumatra, a déclaré à l'AFP un responsable des secours. "Nous avons été prévenus par des pêcheurs que des boat people étaient en difficulté en mer au nord d'Aceh", a déclaré le responsable des services de secours provinciaux. "Nous avons dépêché des équipes sur place et secouru 469 migrants, des Rohingyas de Birmanie et des Bangladais", a-t-il ajouté. "Pour l'instant, tout le monde est en sécurité".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire