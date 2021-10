Saada (Yémen) (AFP). Yémen: raids de la coalition arabe malgré une offre de trêve humanitaire

L'Arabie saoudite, aidée de ses alliés arabes, a bombardé le principal fief des rebelles chiites au Yémen en riposte aux attaques contre un secteur frontalier saoudien, quelques heures après avoir proposé une trêve humanitaire dans le pays en guerre. Selon l'agence saoudienne SPA, la coalition a frappé jeudi soir d'importantes cibles à Saada, une région frontalière de l'Arabie saoudite d'où les rebelles Houthis ont lancé en juillet 2014 leur offensive qui leur a permis de s'emparer de vastes zones du centre et de l'ouest du pays, dont la capitale Sanaa. C'est pour empêcher que ces rebelles, soutenus par l'Iran, prennent le contrôle total de ce pays pauvre et instable de la péninsule arabique, que l'Arabie saoudite et huit autres pays arabes sunnites ont lancé le 26 mars une campagne aérienne contre eux. Mais le conflit a débordé au delà des frontières, les insurgés bombardant la région saoudienne de Najrane, où 10 civils ont péri cette semaine. Douze militaires saoudiens sont en outre morts dans des échanges de tirs à la frontière depuis fin mars. Jeudi soir, les avions de la coalition ont visé deux centres de contrôle, un site de communications et une usine fabricant des mines dans et près de la ville de Saada, a précisé SPA vendredi. D'autres cibles ont également été visées et "détruites". Quelques heures avant les raids, le porte-parole saoudien de la coalition arabe, le général Ahmed al-Assiri, prévenait que les rebelles avaient franchi une "ligne rouge" avec leurs attaques transfrontalières. "L'équation a changé et ils vont le payer cher". La riposte visera "tous les dirigeants" Houthis, leurs lieux de rassemblement, de commandement et leurs stratèges. Il ne s'agira pas d'une opération limitée", a-t-il menacé. - Pas de réponse rebelle - Cette nouvelle escalade survient alors que l'Arabie saoudite annonçait jeudi, à l'occasion d'une visite à Ryad du secrétaire d'Etat John Kerry, une proposition de cessez-le-feu de cinq jours pour acheminer une aide humanitaire vitale à la population prise au piège du conflit qui a fait plus de 1.400 morts et des milliers de blessés, en majorité des civils, selon l'ONU. Cette initiative pour laquelle aucune date d'application n'a été fournie a été saluée par M. Kerry qui a exhorté les rebelles à l'accepter. Ces derniers n'y avaient toujours pas réagi vendredi mais ils étaient restés sourds à une première proposition saoudienne de trêves ponctuelles dans le pays, où la situation humanitaires est qualifiée de "catastrophique" par l'ONU et les ONG. Le chef de la diplomatie saoudienne Adel al-Jubeir a estimé que la nouvelle trêve proposée ne pouvait se matérialiser que "si les Houthis et leurs alliés", des militaires fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, "y souscrivent, n'empêchent pas les efforts humanitaires et ne lancent pas d'actions agressives". Il a de nouveau dénoncé le rôle "négatif" de l'Iran accusé d'apporter un soutien logistique et en armes aux Houthis. M. Kerry s'est lui aussi dit "inquiet devant les actions déstabilisatrices de l'Iran dans la région". L'Iran, rival chiite de l'Arabie saoudite sunnite dans la région, dément toute ingérence dans la guerre et affirme n'envoyer que de l'aide humanitaire. Il a encore une fois rejeté vendredi les accusations saoudiennes d'ingérence. Des manifestations sont attendues dans la journée en Iran pour protester, selon les autorités, contre "les crimes" saoudiens au Yémen. - Un chef d'Al-Qaïda tué -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire