Réalité augmentée : la visite immobilière virtuelle possible en Normandie

Investir Immobilier le pratique notamment en recherche et développement. C'est ainsi qu'en 2014 naquit la toute première immersion virtuelle dans un projet immobilier. L'idée est venue de Gamit Studio, une start-up de Petit Quevilly.

"Nos clients achètent un projet immobilier qui n'existe pas encore, explique Frédéric Alves, président d'Investir Immobilier. Pour l'aider à se le représenter, nous pouvons faire appel aux images d'artistes, à l'imagerie en 3D, aux maquettes. La visite virtuelle immersive permet de placer le client au cœur du projet afin qu'il puisse s'en faire une idée plus précise."

En pratique, on enfile le casque de réalité augmentée qui nous donne une vue en relief et suit la direction de notre regard. À l'aide d'une télécommande, on se déplace dans un le futur bien immobilier. "Cette immersion a permis à nos clients d'avoir un point de vue beaucoup plus précis sur leur future acquisition", affirme Frédéric Alves.

Toujours dans sa pratique de l'Open Innovation, Investir Immobilier continue ses recherches pour développer de nouvelles solutions d'immersion et travaille à d'autres projets avec des start-up, toujours pour permettre au client "de se faire sa propre idée".