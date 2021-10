Paris (AFP). Retraite chapeau de Varin: C'est inacceptable selon Le Foll

Le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll a jugé mercredi "inacceptable" la retraite chapeau de l'ancien patron de PSA Peugeot Citroën Philippe Varin. "Pour moi, c'est inacceptable", a déclaré Stéphane Le Foll, interrogé sur la retraite chapeau de près de 300.000 euros, lors du point-presse à l'issue du conseil des ministres. "Quelle image, quelle idée on donne de l'exemplarité ?" a-t-il ajouté. "Franchement, quelque part, ça me met un peu en colère", a dit le porte-parole du gouvernement. Mardi le site internet Deontofi.com a révélé que l'ancien président du directoire de PSA, qui avait quitté son poste début 2014, toucherait bien une retraite chapeau de près de 300.000 euros par an, alors même qu'il avait déclaré y renoncer.

