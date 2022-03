Record d'affluence en 2014 pour les sites de mémoire en Normandie

Les premières estimations laissaient présager une année exceptionnel. L'organisation des festivités du 70e anniversaire du Débarquement en juin et des Jeux équestres mondiaux, fin août et début septembre, a largement contribué à attirer les visiteurs sur les différents sites et lieux de mémoire. Les services du Comité régional de tourisme de Normandie ont ainsi enregistré un total de 5,9 millions de visites, en légère hausse (+1,3%) par rapport au pic historique de fréquentation observé lors du 60e anniversaire du D-Day, avec 5,8 millions de visites en 2004.

Tous sites considérés, la fréquentation augmente de 28,3% entre 2013 et 2014. Cette hausse est cependant moins forte que celle enregistrée lors du 60e Anniversaire, où la fréquentation avait augmenté de 59,7% par rapport à l’année précédente. "Ces résultats exceptionnels confortent la stratégie régionale et l’impulsion donnée par le Contrat de Destination « Tourisme de Mémoire »", indique la direction du Comité régional de tourisme de Normandie.