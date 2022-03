Le chanteur américain de soul et de R&B Ben E. King, interprète du célèbre "Stand by me", sorti en 1961, est mort à l'âge de 76 ans, a indiqué son porte-parole vendredi. Ben E. King, de son vrai nom Benjamin Earl Nelson, vivait dans le New Jersey, sur la cote Est américaine, et est mort de causes naturelles jeudi, a précisé son porte-parole Phil Brown à l'AFP.

