Paris (AFP). Transport routier: Dentressangle passe sous pavillon américain

Les camions rouges passent sous pavillon américain: la société XPO Logistics rachète le Français Norbert Dentressangle pour donner naissance à un géant mondial du transport et de la logistique. Dès l'ouverture mercredi matin la bourse de Paris a salué cette opération le titre Dentressangle s'adjugeant près de 40% pour s'inscrire à 216,90 euros. La valeur totale de cette transaction s'établit à 3,24 milliards d'euros, ont indiqué les deux entreprises dans un communiqué commun mardi soir. Il s'agit d'un nouveau bouleversement dans le paysage du transport routier et de la logistique en France, après la mise en liquidation de MoryGlobal fin mars, avec 2.150 licenciements économiques à la clé, et l'annonce d'un plan social de 500 postes chez Gefco mi-avril. Selon le communiqué de Norbert Dentressangle et XPO, cette dernière entreprise s'est engagée à maintenir le nombre d'employés à temps plein en France pendant au moins 18 mois. Cette opération en numéraire, qui marque l'implantation de XPO Logistics en Europe, se fait par le rachat de la participation de 67% détenue par Norbert Dentressangle, fondateur du groupe éponyme. XPO Logistics, spécialisé dans le transport et la logistique, offre 217,50 euros par action Norbert Dentressangle et va reprendre la dette de l'entreprise lyonnaise. Ce prix représente une prime de 36,7% comparé au cours de clôture du titre mardi soir à la Bourse de Paris. Selon le texte, "la valeur offerte aux actionnaires de Norbert Dentressangle (pour) la totalité des actions est de 2,17 milliards d'euros () La valeur totale de la transaction s'établit à environ 3,24 milliards d'euros, incluant une dette nette de 1,08 milliard d'euros". Le groupe américain, qui est basé à Greenwich dans le Connecticut (nord-est des Etats-Unis), s'est engagé à lancer une offre publique d'achat au même prix sur le solde des actions qu'il ne détient pas encore, selon le communiqué qui a confirmé des informations obtenues auparavant de source proche du dossier aux Etats-Unis. XPO a assuré disposer du financement nécessaire et souligné que "la réalisation de la transaction n'est conditionnée qu'à l'obtention des autorisations des autorités en charge du contrôle des concentrations aux Etats-Unis et en Allemagne". - Equipe dirigeante conservée - Norbert Dentressangle compte 662 sites et 42.350 collaborateurs. Selon le communiqué, "XPO entend maintenir à son niveau actuel le nombre d'employés à temps plein en France, sur une période minimum de 18 mois à compter de la clôture de l'acquisition". En outre, "les centres de décision européens de Norbert Dentressangle resteront situés en France, à Lyon pour le siège social, Malakoff (Hauts-de-Seine) pour la Logistique et Beausemblant (Drôme) pour le Transport". Et l'équipe dirigeante française reste en place, puisque le président du directoire de Norbert Dentressangle, Hervé Montjotin, va prendre la tête des activités européennes de XPO Logistics. Cette acquisition permet à XPO Logistics de s'implanter en Europe, où il n'était pas encore présent. XPO Logistics emploie de son côté 10.000 personnes sur 200 sites et revendique avoir une base de 15.000 clients dans différents secteurs d'activités allant de l'aéronautique au secteur public en passant par la technologie. L'an dernier, le groupe dirigé par Bradley Jacobs a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars (+235,6% sur un an). Toutefois, il avait essuyé une perte nette de 63,6 millions de dollars. De son côté, Norbert Dentressangle a enregistré un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros et un résultat net en hausse de 8% à 75,9 millions d'euros en 2014. Cet exercice avait justement vu sa première incursion aux Etats-Unis avec le rachat du groupe Jacobson pour 560 millions d'euros, ce qui avait gonflé sa dette. L'entreprise a par ailleurs réalisé les deux tiers de son chiffre d'affaires hors de France au premier trimestre 2015.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire